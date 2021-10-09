Яблоки, морковь и сметана подешевели в Нижегородской области. Более того, снизились цены на поваренную соль, говядину и белокачанную свежую капусту. Об этом информирует министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, с 27 сентября по 4 октября в Нижегородской области:

- средняя цена на сметану упала на 1,8% (с 229,55 рубля до 225,51 рубля за килограмм);

- средняя цена на морковь упала на 3,5% (с 37,55 рубля до 36,25 рубля за килограмм);

- средняя цена на яблоки упала на 1,4% (с 88,33 рубля до 87,05 рубля за килограмм).

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