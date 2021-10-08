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Общество8 октября 2021 19:11

1,34 млрд рублей выделил банк "ДОМ.РФ" на строительство ЖК "Аристократ" в Нижнем Новгороде

7-этажный и 8-этажный дома появятся в Нижегородском районе
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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1,34 миллиарда рублей выделил банк "ДОМ.РФ" на строительство жилого комплекса "Аристократ" на улице Трудовой в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подрядчик работ – СЗ "Меридиан" – получил от банка "ДОМ.РФ" кредит. В рамках заключённого договора компания должна будет построить два дома высотой в семь и восемь этажей. Суммарная площадь всех помещений составит свыше 21 тысячи квадратных метров. Сам ЖК построят в двух километрах от центра Нижнего Новгорода, в среде с развитой инфраструктурой: рядом находятся больницы, детские сады, школы и университеты.

Первый из двух домов, согласно графику, должен быть сдан к концу 2022 года. Срок сдачи второго – вторая половина 2024 года.

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