1,34 млрд рублей выделил банк "ДОМ.РФ" на строительство ЖК "Аристократ" в Нижнем Новгороде

1,34 миллиарда рублей выделил банк "ДОМ.РФ" на строительство жилого комплекса "Аристократ" на улице Трудовой в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подрядчик работ – СЗ "Меридиан" – получил от банка "ДОМ.РФ" кредит. В рамках заключённого договора компания должна будет построить два дома высотой в семь и восемь этажей. Суммарная площадь всех помещений составит свыше 21 тысячи квадратных метров. Сам ЖК построят в двух километрах от центра Нижнего Новгорода, в среде с развитой инфраструктурой: рядом находятся больницы, детские сады, школы и университеты.

Первый из двух домов, согласно графику, должен быть сдан к концу 2022 года. Срок сдачи второго – вторая половина 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!