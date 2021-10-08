Нижегородское правительство объяснило смену подрядчика "Школы 800"

Правительство Нижегородской области объяснило причину смены подрядчиков по строительству "Школы 800". Напомним, ранее региональные СМИ сообщали, что генподрядчик "Дирекция по строительству" ушёл со стройки школы. Теперь же стало известно, что права Дирекции переданы ООО СК "Столица Поволжья", которое является субгенподрядчиком на объекте.

– План финансово-хозяйственной деятельность дирекции предполагает в сентябре сосредоточение сил на своих объектах, в том числе на достройке домов, где привлечены средства обманутых дольщиков, – пояснили в правительстве региона. – В связи с этим ГК "Просвещение" предложило переуступить права Дирекции на ООО СК "Столица Поволжья", которое фактически является субгенподрядчиком данного объекта. Процедура инициирована заказчиком для упрощения бюрократических процедур.

А также отмечено, что нижегородское правительство продолжает контролировать строительство "Школы 800".

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