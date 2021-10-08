Дзержинск вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

8 октября стали известны победители пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». В этом году количество победителей в каждой номинации было увеличено до пяти, и в конкурсе впервые смогли участвовать муниципальные округа.

По итогам конкурса Дзержинск занял второе место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», уступив только Череповцу. Всего в данной номинации было рассмотрено 192 заявки из 62 субъектов Российской Федерации. Размер субсидии, которая будет выделена Дзержинску, составит 40 миллионов рублей.

«Поздравляю Дзержинск с победой в этой номинации! От качества финансового управления и стабильности экономического развития зависит благополучие всего муниципалитета. Сегодня Дзержинск получил мощный стимул развития благодаря созданию ОЭЗ «Кулибин». Важно использовать этот ресурс для развития города химиков в преддверии его столетнего юбилея», - отметил губернатор Глеб Никитин.

«Участие в таких конкурсах дает нам возможность получить дополнительное финансирование и выполнить важные для муниципалитета задачи. Это и благоустройство, и развитие дорожной инфраструктуры, и внедрение цифровых технологий управления муниципалитетом, и ремонт муниципальных предприятий образования, культуры, спорта. Кроме того, это еще и возможность объективно оценить нашу работу. В частности, второе место говорит о грамотно выстроенной экономической политике в городе, о том, что муниципальные финансы расходуются эффективно и в интересах всех жителей города. Отмечу, что приз представляет собой именно дотации на дальнейшее развитие Дзержинска, что, в свою очередь, снова даст нам шанс на победу в аналогичных конкурсах и получение новых грантов», - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Напомним, впервые конкурс был проведён в 2017 году, за прошедшие годы в нём приняли участие более 3,7 тыс. муниципальных образований. Размер премий в зависимости от категории муниципалитета и занятого места в этом году составляет от 3 млн до 50 млн рублей. По решению президента Владимира Путина, начиная с 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен в 25 раз – до 1 млрд рублей. Также был расширен перечень конкурсных номинаций.