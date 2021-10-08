Нижегородские власти опровергли слухи о приостановке строительства метро

В областном правительстве опровергли слухи о приостановке строительства метро в Нижнем Новгороде. Ранее ложная информация распространилась в сети: некоторые источники утверждали, что решение об отмене строительства метро в ряде российских городов приняли на федеральном уровне – об этом якобы заявил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Корюков.

– Проект продления автозаводской линии Нижегородского метрополитена был одобрен федеральным штабом под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина для предоставления региону инфраструктурного кредита, – ответили в пресс-службе правительства Нижегородской области. – Позже на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода информацию о продлении метро подтвердил президент РФ Владимир Путин.

Отмечено также, что ведомство уже подписало соглашение с Минфином РФ и Минстроем РФ, согласно которому один миллиард рублей из бюджета страны направят на проектирование и строительство двух станций Автозаводской линии. Это станции "Сенная" и "Оперный театр". Финансы выделят в качестве инфраструктурного бюджетного кредита.

– Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил техническое задание на проведение закупки "контракт под ключ". Администрация Нижнего Новгорода и муниципальный заказчик ГУММИД подготовили конкурсную документацию. Извещение о закупке планируется опубликовать в октябре, – резюмировали в правительстве региона.

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