Только привитые нижегородцы смогут попасть на колесо обозрения на площади Сенной

Только привитые от коронавируса нижегородцы смогут попасть на относительно новое колесо обозрения на площади Сенной. Изменения в правилах посещения аттракциона связаны с введёнными изменениями в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородском регионе. Об этом сообщили на официальной странице "Колесо Нино" в Instagram.
Теперь для прохода на аттракцион нужно предъявить либо мультипасс, либо QR-коды сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.
А также требуется соблюдать все меры эпидбезопасноти.
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