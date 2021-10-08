Только привитые нижегородцы смогут попасть на колесо обозрения на площади Сенной

Только привитые от коронавируса нижегородцы смогут попасть на относительно новое колесо обозрения на площади Сенной. Изменения в правилах посещения аттракциона связаны с введёнными изменениями в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородском регионе. Об этом сообщили на официальной странице "Колесо Нино" в Instagram.

Теперь для прохода на аттракцион нужно предъявить либо мультипасс, либо QR-коды сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

А также требуется соблюдать все меры эпидбезопасноти.

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