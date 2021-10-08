Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 14:44

Почти сотню автобусов проверили на соблюдение масочного режима в Нижегородской области

Проверены 85 автобусов и два троллейбуса
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти сотню автобусов проверили на соблюдение масочного режима в Нижегородской области

Почти сотню автобусов проверили на соблюдение масочного режима в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

85 автобусов и два троллейбуса проверили на соблюдение масочного режима в Нижегородской области за прошедшие будние дни. В региональном Минтрансе сообщили, что рейды выявили 62 водителей автобусов, находящихся на рабочем месте без маски. Из положительного отмечено, что во всех проверенных автобусах и троллейбусах были бесплатные маски для пассажиров старше 65 лет.

– С каждым из водителей сотрудники Минтранса провели разъяснительную беседу. Цель проверочных мероприятий – не просто привлечь перевозчиков к административной ответственности, а добиться исполнения правил эпидемиологической безопасности, – заверил и.о. замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов. – В конечном счёте, именно это поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!