Почти сотню автобусов проверили на соблюдение масочного режима в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

85 автобусов и два троллейбуса проверили на соблюдение масочного режима в Нижегородской области за прошедшие будние дни. В региональном Минтрансе сообщили, что рейды выявили 62 водителей автобусов, находящихся на рабочем месте без маски. Из положительного отмечено, что во всех проверенных автобусах и троллейбусах были бесплатные маски для пассажиров старше 65 лет.

– С каждым из водителей сотрудники Минтранса провели разъяснительную беседу. Цель проверочных мероприятий – не просто привлечь перевозчиков к административной ответственности, а добиться исполнения правил эпидемиологической безопасности, – заверил и.о. замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов. – В конечном счёте, именно это поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

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