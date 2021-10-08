В Дзержинске прошел рейд по выявлению фактов незаконной перевозки мусора

В рамках масштабной кампании по борьбе с несанкционированными свалками на территории городского округа Дзержинск состоялся рейд с целью выявления и пресечения незаконного транспортирования отходов производства и потребления. Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия совместно с сотрудниками прокуратуры г. Дзержинска и ОГИБДД по г. Дзержинску остановили несколько грузовых автомобилей с мусором.

«Борьба с несанкционированными свалками не ограничится и не закончится на их ликвидации. Наша задача, как я уже говорил, не допустить их массового повторного появления. Для этого мы будем обращаться и к помощи жителей, которых просим сигнализировать о фактах сброса мусора где-либо, кроме полигона. С этой целью мы привлекли службы, имеющие все полномочия для наложения взысканий с нарушителей. Хочу предупредить, что эта работа системная, проверки будут в разных точках на дорогах по всему городскому округу. Минимальными штрафами на физическое лицо нарушители не отделаются!» - заявил первый заместитель главы города Глеб Андреев.

В ходе рейда у водителей проверили наличие необходимых сопроводительных документов на груз. В трех случаях были выявлены нарушения и составлены акты осмотра, а нарушителям выданы уведомления о составлении соответствующих протоколов. Одна машина была отправлена на штрафстоянку.

«Отсутствие разрешительных документов на перевозку отходов 1-4 класса опасности влечет за собой штрафные санкции как для должностных и физических, так и для юридических лиц. Составленные протоколы в настоящее время находятся на рассмотрении Росприроднадзора, в компетенции которого наложение штрафа в сумме от 100 тысяч рублей, - пояснил заместитель прокурора по г. Дзержинску Сергей Сенков. - Хочу отметить, что данный рейд – это не разовая акция, и что автотранспорт, перевозящий мусор незаконно, с большой долей вероятности будет отправлен на штрафстоянку», - добавил Сергей Сенков.

В ходе рейда у водителей проверили наличие необходимых сопроводительных документов на груз

В ближайшее время специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» будет произведен отбор проб отходов, перевозившихся в грузовике, отправленном на штрафную стоянку, для установления класса их опасности. Инспекторами Росприроднадзора возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

«В случае если по результатам анализов отходов в кузове машины, отправленной на штрафную стоянку, будет выявлен 1-4 класс опасности, а также за отсутствие лицензии на перевозку данного вида отходов, нарушитель будет привлечен к административной ответственности со штрафом до 200 тысяч рублей. Кроме того, на него лягут дополнительные расходы по найму компании с соответствующей лицензией на утилизацию отходов или их размещение на полигоне», - отметил начальник отдела государственного экологического надзора Управления Росприроднадзора по Нижегородской области Арсен Газаров.

Подобные рейды будут проводиться на территории городского округа Дзержинск на регулярной основе.