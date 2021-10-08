"Жёлтая зона" для долечивания коронавируса появится в нижегородских больницах

Специальная "жёлтая зона" для долечивания больных с коронавирусом появится в больницах Нижегородской области в ближайшее время. Для этого в них введут свыше 500 коек, о чём заявил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– После ПЦР отрицательного результата иногда требуется долечивание по соматическому профилю. Именно такие койки мы сейчас активно наращиваем в своём количестве, – рассказал Давид Валерьевич. – В ближайшее время введём более 500 коек долечивания после ковида. Пациенты по медицинским показаниям, из "красной зоны" будут переводится в "жёлтую зону" – уже не ковид, но ещё не готовых к выписке.

Кроме того, министр напомнил о взаимной ответственности каждого в сложившейся эпидемиологической обстановке, проведя параллель между борьбой с COVID-19 и настоящей войной:

– Какие бы мы манёвры с картой и на местности не проводили, если солдат не бережёт себя, высовывается из окопа, привлекает к себе внимание врага, прогуливаясь во время боя, его однозначно поразит вражеская пуля. А потеря каждого бойца – снижение силы сопротивления для всей армии. Подумайте и будьте ответственны. Маски и вакцинация. И только так победим.

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