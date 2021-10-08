Очередной рекорд заражения установили в Нижегородской области 8 октября

По последним данным на 8 октября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 629 жителей – это очередной рекорд по числу заражений в регионе. Последнюю неделю показатели ежедневно превышают все предыдущие отметки. Общее число больных с диагнозом COVID-19 составило 174 463 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 452 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 158 751 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 34 человека с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 6 866.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.

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