Участок возле ДК "Красное Сормово" перекроют в Нижнем Новгороде 10 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспотра ограничат на участке дороги возле ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 10 октября. Речь идёт об участке от бульвара Юбилейного до дома 31А по прилегающей зоне к бульвару Юбилейному, а также по прилегающей дороге на участке от дома 31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Ограничение будет действовать с 09:30 до 13:00 10 октября.

– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве.

Сотрудники департамента призывают нижегородских водителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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