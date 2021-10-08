Участок возле ДК "Красное Сормово" перекроют в Нижнем Новгороде 10 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспотра ограничат на участке дороги возле ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 10 октября. Речь идёт об участке от бульвара Юбилейного до дома 31А по прилегающей зоне к бульвару Юбилейному, а также по прилегающей дороге на участке от дома 31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.
Ограничение будет действовать с 09:30 до 13:00 10 октября.
– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве.
Сотрудники департамента призывают нижегородских водителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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