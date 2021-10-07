Нижегородцы пожаловались на аварийность из-за новых знаков на Стрелке

Нижегородцы пожаловались на рост аварийности из-за новых знаков на Стрелке за стадионом. Об этом в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» сообщил нижегородец Алексей Кузнецов.

- Народ, будьте аккуратнее на участке дороги от смотровой площадки ГАИ по улице совнаркомовской (за стадионом) поставили знак «Уступи дорогу!», - написал нижегородец. - А со стороны собора теперь «Главная дорога». Получается так, что там чуть ли не каждые три минуты бьются машины, знак незаметный и все, кто уверенно выезжают по этому новому знаку, создают аварийные ситуации. И те, кто от стадиона поворачивает налево, им летит в правый бок скоростной снаряд. Непонятно, для чего так сделали, но хотелось бы предупредить большее количество народа, так как может быть много автоподстав в данном месте!