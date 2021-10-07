В Дзержинске усилили контроль за соблюдением масочного режима. Сегодня проводились рейды в общественном транспорте и на предприятиях розничной торговли. Об этом сообщает администрация Дзержинска.

- Только за время сегодняшнего рейда было проверено 25 единиц общественного транспорта, - рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Дзержинска Олег Михайленко. - В целом замечаний немного, санитарные нормы соблюдаются как пассажирами, так и сотрудниками транспортных предприятий.

По данным администрации, если в ходе проверки специалисты замечали какие-то единичные нарушения, то на первый раз ограничивались устными предупреждениями.

Одновременно с эти продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания. С июня такие проверки проводятся ежедневно.

- Создано три патрульные группы, в одной из которых задействован сотрудник департамента, - рассказали в администрации. - Если ранее проверки носили скорее предупредительный характер, то сейчас к нарушителям будут применяться более строгие меры.