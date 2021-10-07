Беременным нижегородкам не дадут мультипасс

Беременным нижегородкам не планируется выдавать мультипассы. Об этом на своей странице в Инстаграм написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы пользователей.

- Как беременным получить мультипасс? Или ходить на мероприятие? – поинтересовалась нижегородка Екатерина Ромодина.

- Для беременных сохраняется режим самоизоляции. Риск очень высокий, - ответил на ее вопросы Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области с 6 октября ужесточили коронавирусные ограничения. Теперь нижегородцы смогут посещать массовые мероприятия и развлекательные учреждения только с мультипассом. Получить его смогут те, кто уже переболел коронавирусом или сделал прививку. Также все рестораны и кафе с полуночи до 8 утра теперь будут работать только на вынос.