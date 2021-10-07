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Экономика7 октября 2021 19:52

Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 26 миллиардов рублей

Общая сумма доходов составила свыше 191 миллиарда рублей
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 26 миллиардов рублей. Об итогах его исполнения за январь-сентябрь отчитались в региональном министерстве финансов.

- По данным на 1 октября, в бюджет Нижегородской области за этот период поступило 191,4 миллиарда рублей. Это на 26,1 миллиард рублей больше в сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период времени.

Одновременно с этим подросли и бюджетные расходы . За девять месяцев 2021 года они составили 182,5 миллиардов рублей. Это на 18 миллиардов больше прошлогодних показателей.

- По итогам исполнения бюджета за девять месяцев мы наблюдаем устойчивую положительную динамику поступления собственных доходов как областного, так и местных бюджетов, - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. - Это свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике региона после падения в прошлом году.