Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 26 миллиардов рублей

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 26 миллиардов рублей. Об итогах его исполнения за январь-сентябрь отчитались в региональном министерстве финансов.

- По данным на 1 октября, в бюджет Нижегородской области за этот период поступило 191,4 миллиарда рублей. Это на 26,1 миллиард рублей больше в сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период времени.

Одновременно с этим подросли и бюджетные расходы . За девять месяцев 2021 года они составили 182,5 миллиардов рублей. Это на 18 миллиардов больше прошлогодних показателей.

- По итогам исполнения бюджета за девять месяцев мы наблюдаем устойчивую положительную динамику поступления собственных доходов как областного, так и местных бюджетов, - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. - Это свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике региона после падения в прошлом году.