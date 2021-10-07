Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев о коронавирусе у себя в Инстаграм

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов намерен ответить на вопросы нижегородцев о коронавирусе. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

- Мы снова хотим предложить вам, дорогие друзья, полезный формат коммуникации: ваш вопрос - наш ответ, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. - Вопросов по вакцинации, лечению, прогнозам - очень много. Поэтому я предлагаю написать ваш вопрос под этим постом. Не обещаю, что отвечу в эту же секунду, но постараюсь все вопросы прокомментировать.

Напомним, ранее мы писали, что в связи с ростом уровня заболеваемости в Нижегородской области были ужесточены коронавирусные ограничения. В частности, теперь на массовые мероприятия можно будет попасть только с мультипассом.

- В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости, - напомнил Глеб Никитин. – При этом мы можем не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году. Достаточно ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный «Мультипасс».