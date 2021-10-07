Нижегородцев предупредили о новых схемах мошенничества на фоне новой волны COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Самым популярным видом мошенничества стали предложения сдать экспресс-тест на коронавирус. Мошенники звонят от имени Минздрава и сообщают о необходимости сдать тест из-за возможного контакта с заражённым COVID-19. После того, как человек соглашается, мошенники просят перевести деньги на счет или номера телефона.

Также нижегородцы получают рассылку от Всемирного банка, Международного валютного фонда или благотворительной организации, в которой получателей просят перевести «деньги на борьбу с COVID-19». Однако, пользоваться приложением можно только после перехода по ссылке и ввода данных своей карты, после чего деньги сразу же списываются и поступают на счет мошенников.

Помимо прочего, пенсионерам предлагают через специальный сервис проверить максимально допустимое расстояние, на которое они могут отойти от дома. Воспользоваться сервисом можно только после ввода персональных данных: номера, срока действия и CVC-кода от банковской карты.

- ГУ МВД России по Нижегородской области призывает жителей и гостей региона соблюдать масочный режим и с пониманием относиться к проводимым мероприятиям, направленным на борьбу с пандемией. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!, - говорится в сообщении.