В Дзержинске усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте

В рамках проверки соблюдения требований Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности» возобновляются регулярные проверки общественного транспорта и предприятий розничной торговли на предмет соблюдения санитарных норм. Сегодня контролирующие органы провели проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте Дзержинска.

Как сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Михайленко, в рамках сегодняшнего рейда было проверено 25 единиц транспорта. «В целом замечаний немного, санитарные нормы соблюдаются как пассажирами, так и сотрудниками транспортных предприятий, - отметил он. – Если в ходе проверки специалисты замечали какие-то единичные нарушения, на первый раз ограничивались устными предупреждениями».

Всего на данный момент возбуждено 18 административных дел в связи с нарушением масочного режима. Также продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания. «С июня проверки торговых точек вновь стали ежедневными, - напомнила директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Наталия Туранова. – Поэтому именно для нашего департамента мало что изменилось. Создано три патрульных группы, в одной из которых задействован сотрудник департамента. Если ранее проверки носили скорее предупредительный характер, то сейчас к нарушителям будут применяться более строгие меры, особенно если нарушения санитарных правил будут зафиксированы повторно. Кроме соблюдения масочного режима, проверяется обязательное наличие санитайзера, ведение журнала замера температуры сотрудников, наличие перчаток и соблюдение графика дезинфицирующих обработок».

Согласно поправкам в Указ Губернатора, с 6 до 31 октября кафе и рестораны с полуночи до 6 часов утра будут работать только в формате еды на вынос.

Напомним, соблюдение масочного режима регулируется статьей 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Для нарушителей предусмотрены штрафы: от 15 до 50 тысяч рублей для граждан и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.