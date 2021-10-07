506 аварийных домов намерены расселить в Нижегородской области к 2027 году

Кампания по расселению аварийных домов будет проводиться в Нижегородской области в 2024-2027 годах, сообщает GiperNN. Расселению подлежат 506 многоквартирных домов общей площадью 165,6 тысячи квадратных метров, которые были признаны аварийными в период с 2017 до начала 2021 года.

Разработка новой программы по расселению стартует уже в этом году, а подготовка к реализации – в 1 квартале 2023 года. На улучшение жилищных условий 9,4 тысяч нижегородцев планируется потратить 9,18 миллиардов рублей.

Как рассказали изданию в региональном минстрое, при условии ежегодного расселения 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья, реализация программы будет запланирована на 2024-2027 годы, но эти сроки могут быть изменены в зависимости от фактического объема лимитов средств Фонда ЖКХ.