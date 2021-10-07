Детский сад на улице Красноуральской в Нижнем Новгороде достроят до конца 2021 года

Подрядчик выстроил ход работ таким образом, чтобы нагнать упущенное время и сдать объект до конца 2021 года. Фото: Администрация Нижнего Новгорода
Детский сад на улице Красноуральской в Нижнем Новгороде планируют достроить до конца 2021 года. Однако уже к 20 октября подрядная организация должна закрыть тепловой контур строящегося здания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В настоящее время рабочие полностью возвели коробку трехэтажного здания, а также проложили почти все наружные сети и частично внутренние. Ещё были выполнены кровельные и фасадные работы, проводится установка окон.
На объекте сейчас работает всего 33 человека, а так как в приоритете сейчас нарастить темпы строительства, то число рабочих должно быть увеличено вдвое.
- Время терять нельзя. После закрытия контура количество работающих здесь должно быть увеличено в три раза. При этом ускорение темпов строительства не должно сказаться на качестве, - подчеркнул мэр города Юрий Шалабаев.
Причины отставания от графика оказались довольно интересны. Во-первых, на этапе расчистки территории был обнаружен фундамент другого здания, разбор которого занял много времени. Во-вторых, возникла необходимость переноса ливневой канализации.
Сейчас все непредвиденные обстоятельства, повлекшие за собой отставание от графика, устранены.
- Подрядчик выстроил ход работ таким образом, чтобы нагнать упущенное время и сдать объект до конца 2021 года, - пояснил генеральный директор главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода Сергей Шемчук.
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