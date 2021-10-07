Случаев микст-инфекции гриппа и COVID-19 в Нижегородской области не зафиксировано

В настоящее время случаев микст-инфекции гриппа и COVID-19 в Нижегородской области не обнаружено. Однако уже не раз регистрировались эпизоды микст-инфекций респираторными вирусами и коронавируса. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Риски того, что могут быть смешанные инфекции, и то, что грипп будет утяжелять коронавирусную инфекцию, присутствует. Соответственно, необходимо предотвратить осложнения в форме пневмонии именно за счет вакцинации, - подчеркнула Наталья Садыкова.

Кстати, по данным научных институтов, вакцина, зарегистрированная в РФ, защищает от всех штаммов, которые циркулируют на территории России.

В Нижегородской области сейчас активно распространяется Дельта-штамм, который более активный и агрессивный, из-за чего процесс заболевания протекает ярче и быстрее, также стремительнее возникают осложнения.

- Те лица, которые имеют противопоказания к вакцинации, это как раз та группа риска, у которой больше вероятность заболеть и получить осложнения. Именно для них необходимо делать акцент по ограничению доступа в общественные места и ношению масок и соблюдению социальной дистанции, - рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора.

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