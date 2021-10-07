39% взрослого населения привились от коронавируса в Нижегородской области

На сегодняшний день, 7 октября, 39% взрослого населения сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области. Тем временем от гриппа привились 20% нижегородцев. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

В регион также поступила очередная партия вакцины: от COVID-19 завезено 1,5 миллиона доз, а от гриппа – 1,2 миллиона.

Однако пока рост заболеваемости респираторными вирусами и коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти, но о подъеме заболеваемости гриппом говорить пока не приходится.

- Рекомендую нижегородцам не затягивать процесс вакцинации, поскольку прививки против гриппа и коронавирусной инфекции не совмещаются в один день, а разводятся с интервалом в один месяц, - подчеркнула Наталья Садыкова.

В настоящее время заболеваемость коронавирусом уже выше, чем в аналогичный период прошлого года, поэтому Роспотребнадзор напоминает о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

- Уровень подъема заболеваемости в четвертую волну будет зависеть только от нас с вами, - подытожила Наталья Садыкова.

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