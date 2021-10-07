В Нижнем Новгороде проходит голосование на лучший проект хвойной аллеи

С 4 по 11 октября в Нижнем Новгороде на официальной странице экологического проекта «Хвойный город» в социальной сети «ВКонтакте» проходит голосование на лучший проект хвойной аллеи. На территориях, набравших наибольшее число голосов, будут высажены еловые саженцы.

Прием заявок на участие в конкурсе проходил в сентябре. Членами конкурсной комиссии было рассмотрено более 60 проектов, к следующему этапу допущено 52. Реализованы будут 12 проектов-победителей.

Отметим, что в конкурсе приняли участие учебные учреждения, учреждения культуры, дошкольные образовательные учреждения, спортивные и общественные организации, частные организации, а также инициативные группы граждан.

Старт третьего этапа проекта «Хвойный город» запланирован на 11 октября. В рамках него пройдут торжественные мероприятия по высадке еловых саженцев.

Напомним, что Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода в пятый раз реализует проект «Хвойный город».