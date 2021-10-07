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Общество7 октября 2021 9:53

Резидентские парковочные разрешения начнут выдавать с 1 декабря

Оформить их можно будет в МФЦ, на сайте госуслуг и на специальном портале
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Резидентские парковочные разрешения начнут выдавать в Нижнем Новгороде с 1 декабря 2021 года. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава города Юрий Шалабаев.

- Сейчас перечень документов, необходимый для получения разрешений, проходит согласование в администрации, - пояснил Юрий Шалабаев. – При этом стоимость резидентского парковочного разрешения составит три тысячи рублей. На одну квартиру будет выдаваться одно такое разрешение.

Оформить такие разрешения можно будет в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале parkovkinn.ru.

Напомним, оператором платных парковок выступает компания «МегаФон», которая в 2020 году заключила концессионное соглашение с администрацией Нижнего Новгорода по созданию парковочного пространства.