Свыше 300 детсадов и школ частично закрыты на карантин в Нижегородской области

324 школы и детсада частично закрыли на карантин по ОРВИ и коронавирусу в Нижегородской области. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил пресс-секретарь регионального министерства образования Александр Поздняков.

- По данным на 6 октября, в Нижегородской области закрыты на карантин 232 группы в 168 детских садах и 295 классов в 156 школах, - рассказал Александр Поздняков. – Полностью закрыты три детских сада и шесть школ.

Напомним, накануне мы писали о новых коронавирусных ограничениях в Нижегородской области. Согласно новым правилам, муниципалитеты теперь могут самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционку с 6 по 8 классы, а также 10 классы. Все эти решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.