Два уголовных дела в связи с проституцией возбуждено в Нижегородской области с начала года

Два уголовных дела по теме проституции возбуждено в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Так, одно уголовное дело возбуждено по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Еще одно уголовное дело возбуждено по статье «Организация занятия проституцией».

Кроме того, в период с 2019 по 2021 год составлено 39 административных протоколов за занятие проституцией, два из них в текущем году. За подобные деяния предусмотрены штрафы от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе МВД, подобные нарушения требуют определенного формата документирования и сбора доказательств.

- Данный вид преступности обладает определенной латентностью, что усложняет их доказательство. С учетом введенных в регионе ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, многие общественные места, где ранее выявлялись подобные административные нарушения и преступления, закрыты, -заключили в пресс-службе.