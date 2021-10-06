Нижегородский водоканал отключает водоснабжение должникам в частном секторе

В ближайшее время в Нижнем Новгороде и Кстовском районе более 60 частных домов будут отключены от холодного водоснабжения. В соответствии с законодательством Нижегородский водоканал должен проводить данную процедуру, если задолженность по оплате одной коммунальной услуг превышат два месячных размера оплаты. Об этом сообщил начальник службы по подготовке документации и досудебной работе АО «Нижегородский водоканал» Наталия Палинина.

– Мы понимаем, что обстоятельства у наших абонентов бывают разными, - сказала она. - Поэтому отключение водоснабжения или водоотведения – это крайняя мера, она применяется в отношении злостных неплательщиков, которые не оплачивают услуги более полугода.

Предварительно должникам рассылаются извещения, информирующие о долгах и предупреждающие о возможных санкциях в случае неоплаты. Сама процедура отключения занимает, как правило, не более часа: специалист Нижегородского водоканала перекрывает в колодце запорную арматуру на частный дом, при этом на нее ставится пломба. После поступления оплаты водоснабжение восстанавливают в течение двух суток.

В случае, когда должник оказался в сложной жизненной ситуации и временно не может погасить долг, водоканал предлагает заключить договор о реструктуризации долга (если задолженность не взыскана судебным приказом и не является предметом рассмотрения в суде).

Кроме того, с 1 октября запущена акция «В новый год без долгов», она позволяет погасить задолженность без начисления пеней. С подробной информацией о порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе «Абонентам». Условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.