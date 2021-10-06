Умер ветеран ВОВ нижегородец Юрий Кирилюк

Юрий Кирилюк скончался на 96-м году жизни. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Нижегородской области Юрий Кирилюк скончался на 96-м году жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Юрий Емельянович был председателем Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, удостоен множества наград.

Глава региона Глеб Никитин уже выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Кирилюка. По словам губернатора, Юрий Емельянович внес неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, объединение ветеранов и укрепления патриотизма у молодежи.

- Под его началом нижегородский совет ветеранов стал одним из лучших в стране. Юрий Емельянович был ярким представителем поколения победителей - людей, которые, пройдя страшные испытания, не сломались, а героически защищали страну. Светлая память об этом замечательном человеке, истинном защитнике Отечества, всегда будет жить в сердцах нижегородцев, - сказал Никитин.