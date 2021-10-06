В Нижегородской области выявлен новый рекордный случай коронавируса за сутки

По данным на 6 октября 2021 года, за последние сутки было выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе – это новое рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии 173 213 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 442 человека.

Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 157 853 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 801, а за последние сутки тридцать три человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 346) и г. Бор (8 821), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (341) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 191), за прошедшие сутки там выявили 40 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 589 новых случаев), Санкт-Петербург (2 187 новых случаев) и Московская область (1 410 новых случаев).

По данным на утро 6 октября, всего привито 1 034 028 нижегородцев, из них второй компонент получили 974 145 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.