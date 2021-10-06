Представившиеся украинцами ростовчане украли у нижегородских пенсионеров 2,2 млн рублей

Двоих жителей Ростовской области обвиняют в совершении ряда преступлений на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Обвиняемые под видом граждан Украины, попавших в трудную жизненную ситуацию, предлагали легко вводимым в заблуждение пожилым гражданам снять с имеющихся у них банковских счетов все денежные средства в целях оказания им помощи, - сообщили в пресс-службе.

Заручившись доверием пенсионеров, злоумышленники легко проникали в их дома, крали деньги и документы. В общей сложности ущерб от их действий составил более 2,2 млн рублей.

Ростовчанам вменяют кражу, мошенничество, грабеж и похищение документов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.