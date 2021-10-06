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Новости компаний6 октября 2021 11:25

Почти четверть миллиона клиентов подключили электронную квитанцию «ТНС энерго НН»

В настоящее время сервисом пользуются 247 000 жителей региона
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Клиенты «ТНС энерго Нижний Новгород» всё чаще отдают предпочтение электронной квитанции, отказываясь от бумажных счетов. Ведь цифровой формат не только удобнее, но и является современной и экологичной альтернативой, помогающей сберечь природные ресурсы.

С каждым месяцем всё больше клиентов «ТНС энерго НН» переходят на безбумажный формат выставления счета. Только в августе электронную квитанцию подключили более 5 000 потребителей. В настоящее время сервисом пользуются 247 000 жителей региона.

Электронная квитанция (ЭК) – это эквивалент бумажного платежного документа. Основные преимущества ЭК:

• удобна и проста в использовании, достаточно нажать кнопку «Оплатить» в письме с квитанцией, перейти на сайт платежного агента и указать реквизиты банковской карты;

• оперативность доставки, поступает клиенту в день формирования счета;

• позволяет привязать до 10 счетов к одному адресу электронной почты и контролировать операции по всем объектам недвижимости или, например, помочь пожилым родным сделать онлайн-оплату;

• имеет такую же юридическую силу, как и обычные бумажные счета, отвечает всем требованиям для предоставления в государственные органы;

• не потеряется и не испортится, т.к. хранится на почтовом сервере пока сам клиент не удалит её;

• создает электронно-цифровой след, который сохраняется провайдерами почтовых сервисов и гарантирует, что квитанция пришла к вам именно от поставщика электроэнергии;

• безопасна с точки зрения передачи и хранения персональных данных;

• история платежей всегда доступна, так как архив размещен в Личном кабинете клиента на сайте «ТНС энерго НН»;

• экологична, бумажный носитель не используется, что способствует сохранению лесного фонда;

• доставляется бесконтактно, снижая эпидемиологические риски.

Подробнее о переходе с бумажных счетов на электронные квитанции на сайте «ТНС энерго Нижний Новгород».