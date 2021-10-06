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Общество6 октября 2021 10:22

Два инвестора заинтересованы в достройке проблемного дома на улице Полтавской в Нижнем Новгороде

Завершение жилого комплекса позволит восстановить в правах 63 дольщиков
Мария СОРОКИНА
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Компании ООО «Специализированный застройщик АГК» и GloraX проявили интерес к завершению одного из долгостроев в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства. Речь идет о жилом комплексе в квартале улиц Генкиной – Ижорской – Полтавской и Дунаева.

Жилой комплекс, в котором предстоит завершить работы, представляет собой несколько зданий, высотой 5-12 и 11-13 этажей. Также предусмотрены административные здания, подземная парковка и трансформаторная подстанция. На достройку первой очереди уйдет 14,5 месяца, второй – 16 месяцев.

В обсуждении темы восстановления прав дольщиков принял участие заместитель главы региона Сергей Морозов. По его словам, работы по завершению обеих очередей жилого комплекса должны идти параллельно.

- Перед потенциальным застройщиком мы ставим задачу ликвидировать недострой в центре города и восстановить права 63 граждан-участников долевого строительства, - сказал он.

В настоящее время застройщики проводят технический аудит проекта, чтобы уточнить сметную стоимость завершения жилого комплекса.