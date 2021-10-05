Двух пациентов с сильнейшим поражением лёгких вылечили в ГКБ №30 в Нижнем Новгороде

Двух пациентов с сильнейшим поражением лёгких вылечили в ГКБ №30. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CUpDGAMKGyM/

Двух пациентов с сильнейшим поражением лёгких вылечили в Городской клинической больнице №30 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители медицинского учреждения.

Лёгкие женщины были поражены на 95%, а лёгкие мужчины – на 85%.

– Спасли! Наши врачи буквально вытащили этих пациентов COVID-госпиталя! Оба провели в реанимации почти месяц! – рассказали в ГКБ №30. – Коронавирус осложнил у них ещё и хронические заболевания, но мы справились! Вместе. Медперсонал и пациенты!

"Продолжаем борьбу!" – этими словами завершили радостную новость в учреждении.