Администрация Дзержинска прокомментировала жалобы на турникет в школе №14

Проблема с турникетом в школе №14 города Дзержинска возникла из-за несвоевременной активации пропусков учащихся. Об этом сообщили «Комсомолке» в городской мэрии.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно толпу школьников и их родителей, столпившихся перед турникетом в холле учебного заведения, и все это происходило в условиях распространения коронавируса в регионе.

- По данным руководства школы №14, видеозапись, которая появилась в социальных сетях, была сделана в первый день после установки в школе системы контроля доступа после ремонта. У всех детей были на руках пропуска, выданные государственным учреждением «Нижегородский институт развития образования», но не все они были активированы фирмой, которая осуществляла их установку. Поэтому учителя, находясь при этом в масках, пропускали детей в школу по своим пропускам, а родители помогали им раздеться, - ответили в городской администрации.

Кроме того, специально для родителей на столе рядом с турникетом лежали защитные маски, которыми можно было воспользоваться. После этого случая сотрудники школы проинструктировали родителей по организации пропускного режима в школу, объяснили им, как правильно активировать пропуска.

- Сразу после оплаты услуг обслуживающей организации все вопросы будут решены, а система пропуска - полностью отлажена. Проблем на входе в школу возникать не будет, - добавили в мэрии.