Нижегородский инспектор ДПС признался в сокрытии автоугона и оборота запрещенных веществ

Бывшего инспектора ДПС из Перевозского района подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, днем 2 октября, находясь в городе Перевоз, сотрудник полиции получил информацию от гражданина о совершенных им преступлениях – угоне транспортного средства и незаконном обороте наркотических средств. Вместо того, чтобы пресечь противоправные действия гражданина, он сокрыл их, не сообщив о них в установленном порядке, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник дал советы и указания о том, что делать нарушителю, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Коллеги из управления безопасности выявили и пресекли противоправные действия сотрудника. Он был уволен из органов МВД.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.