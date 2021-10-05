Кольцевой маршрут по кремлёвской стене закроют на зиму с 8 ноября

Кольцевой маршрут по стене нижегородского кремля закроют на зиму с 8 ноября. Для посещения будет открыт только участок от Дмитриевской до Часовой башни. А также в правительстве Нижегородской области отметили, что детская площадка на территории кремля будет работать и зимой.

А вот качели-скамейки зафиксируют ради безопасности. Верхнюю площадку Губернаторского сада не будут закрывать на зиму, а нижнюю закроют.

– В тёплое время здесь планируется проведение различных лекций по истории, архитектуре, экологии, творческие встречи с учёными, известными писателями и поэтами, спектакли, а также увлекательные мастер-классы, – заверили в правительстве.