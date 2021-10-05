Олег Лавричев принял участие в церемонии открытия Международного литературного фестиваля имени Горького

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии открытия V Международного литературного фестиваля имени Максима Горького, которая состоялась 4 октября 2021 года в театре «Комедiя».

В мероприятии приняли участие сенатор РФ Александр Вайнберг, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Гостями фестиваля стали актеры Александр Панкратов-Черный и Вениамин Смехов, журналист и телеведущий Игорь Прокопенко, а также члены Попечительского совета фестиваля Виктор Ерофеев, Олег Рой, Дмитрий Бирман. В роли ведущей церемонии выступила актриса Яна Поплавская.

«Прежде всего хочу поблагодарить Дмитрия Петровича Бирмана как идейного вдохновителя фестиваля и всю его большую команду. Начав в непростое время эту литературную трансформацию под названием фестиваль имени Максима Горького, они довели ее до пятилетнего маленького юбилея», – сказал в своем приветственном слове Олег Лавричев.

По словам спикера Гордумы, сентябрь был богат на горьковские события. Состоялось открытие памятника Максиму Горькому в Ковалихинском сквере, прошло 50-летие со дня основания музея-квартиры Горького на улице Семашко, издана и презентована книга «Трепет таланта. Максим Горький и мастера НХП».

«На всех этих событиях мы вернулись в атмосферу конца XIX -начала XX века. Появилась идея в том месте, где сквер и музей-квартира писателя, создать горьковское пространство, чтобы гости города и нижегородцы, приходя в него, попадали в литературную гостиную Горького. Я согласен с мнением, что весь Нижний Новгород – это большой музей Горького под открытым небом. Именно здесь те самые места, а главное люди, которые вдохновляли великого писателя на его творчество. Я всех вас поздравляю с открытием этого уникального творческого и большого литературного фестиваля. Желаю плодотворных встреч, интересной работы и новых идей», – заключил Олег Лавричев.

V Международный литературный фестиваль имени Максима Горького продлится до 9 октября 2021 года.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде в пятый раз

Справка:

Международный литературный фестиваль им. М. Горького проходит в формате встреч писателей с читателями, которые проходят в школах, техникумах, университетах, библиотеках, музеях Нижнего Новгорода и в Нижегородской области. К участию мероприятиях фестиваля приглашаются творческие люди - литераторы из Москвы и Санкт-Петербурга, регионов России, городов ближнего и дальнего зарубежья. Поэты и писатели, общаясь с читателями, делятся своими мыслями о важности чтения, о роли книг в жизни и работе, взглядами на прошлое, настоящее и будущее литературы в России. Мероприятия состоятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Главная цель фестиваля — развитие интереса к чтению, к книге, к русскому слову и русскому языку. Кроме того, фестиваль призван раскрывать интеллектуальный и культурный потенциал населения через общение с активными и компетентными литераторами России и зарубежных стран.