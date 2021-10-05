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Происшествия5 октября 2021 14:11

Дело бывшего главы нижегородского минтранса Власова передали в суд

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова передали на рассмотрение в суд Советского района Нижнего Новгорода. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура региона, выступающая обвинителем по делу.

Кроме того, те же обвинения предъявлены и руководителю подведомственного Минтрансу казённого учреждения – подчинённому Власова.

– По версии следствия, обвиняемые в 2018 году, используя свои должностные полномочия, воспрепятствовали заключению с конкретными организациями государственных контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования, причинив ущерб государству на общую сумму свыше 39,1 миллиона рублей, – рассказали в прокуратуре Нижегородской области.