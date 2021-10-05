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Общество5 октября 2021 13:49

Смотр готовности коммунальной техники к зиме провели в Нижегородском районе

Всё оборудование находится в рабочем состоянии
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Смотр готовности коммунальной техники к зиме провели в Нижегородском районе

Смотр готовности коммунальной техники к зиме провели в Нижегородском районе

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Смотр готовности коммунальной техники к предстоящей зиме провели в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации района.

– Всё оборудование подготовлено и находится в рабочем состоянии. В настоящее время мы закупаем около 1 500 тонн песко-соляной смеси и 500 тонн соли с реагентами, – рассказали в ДУКе.

А также добавили, что привлечь к работе в осенне-зимний период планируется 13 единиц техники и пять наёмных погрузчиков.

Глава Нижегородского района Илья Лагутин отметил, что залог успешной работы коммунальщиков зимой – это своевременная подготовка техники.

– Такие профилактические мероприятия позволяют нам оценить состояние спецтехники и качественно подготовиться к работе в непростой зимний период, – заключил Илья Лагутин.