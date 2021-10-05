Александр Вайнберг избран сенатором от Нижегородской области

Александр Вайнберг снова избран сенатором от Нижегородской области в Совет Федерации России. Соответствующее решение было принято на заседании регионального Заксобрания 5 октября.

- Я благодарю за оказанное мне доверие, - обратился к депутатам Александр Вайнберг. - Я сделаю все, чтобы достойно представлять Нижегородскую область в Совете Федерации.

В связи с избранием сенатором уже с 6 октября Александр Вайнберг прекратит свои полномочия в качестве депутата.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде проходит первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва.

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