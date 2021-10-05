Олег Лавричев: «Радостные глаза учеников, уважение родителей, признание коллег – высшая оценка труда учителя»

Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Начало октября для каждого из нас наполнено особым трепетом и волнением. Это время – возможность еще раз выразить признательность и благодарность своим любимым учителям. Именно с вами, нам, сегодняшним ученикам и людям, уже давно переступившим школьный порог, хочется поделиться своими успехами и достижениями. А что для преподавателя является высшей оценкой его труда? Ответ очень прост – радостные глаза учеников, уважение родителей, признание коллег.

Вы не только закладываете в нас основы всех знаний, но и учите быть добрыми, честными, справедливыми, прививаете нам любовь к Родине. Ваша вера подпитывает нас на протяжении всей жизни. Благодаря вам мы знаем, что, потерпев неудачу, всегда сможем встать с колен и продолжить свой путь к заветной цели.

Профессия учителя не только благодарная, но и очень трудная. Она, пожалуй, как ни одна другая требует постоянного обновления и пополнения знаний. Сегодня, когда технологии шагнули далеко вперед, это особенно ощущается. Поэтому так важна связь мудрых состоявшихся педагогов с юными, готовыми впитывать опыт и передавать его будущим поколениям.

В этот замечательный праздник в первую очередь желаю вам крепкого здоровья, а также терпения, мудрости, талантливых и благодарных учеников! С Днем учителя!