Сергей Тарасов назначен полномочным представителем губернатора в Заксобрании Нижегородской области

Сергей Тарасов назначен на пост министра регионального правительства – полномочного представителя губернатора Нижегородской области в Законодательном собрании региона. На эту должность Глеб Никитин назначил его сегодня, 4 октября. Прежде Сергей Тарасов был заместителем министра внутренней политики Нижегородского региона.

– Сергей Тарасов обладает огромным опытом работы в регионе и прекрасно знает ситуацию в муниципалитетах. Для нас важно, чтобы Законодательное собрание прежде всего было проводником интересов территорий и их жителей, – подчеркнул Глеб Никитин.

Бывший полномочный представитель губернатора в ЗСНО Денис Бакиев переходит на работу в Заксобрание.

– Мне хочется поблагодарить Дениса Ильдусовича за работу в правительстве региона, – сказал Глеб Никитин. – Уверен, что в его лице Законодательное собрание получило серьёзное усиление. Денис Бакиев разбирается во всех нюансах работы Законодательного собрания.

К сведению, Сергей Тарасов родился 26 апреля 1977 года в Арзамасе Нижегородской области.

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