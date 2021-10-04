Африканскую чуму свиней обнаружили в мясе кстовского производства

Африканскую чуму свиней обнаружили в продукции ООО "Кстовский мясокомбинат". Исследование проводили на базе ГБУ НО "Облветлаборатория". Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

АЧС была выявлена в мясной продукции "отрубы из свинины бескостные тазобедренные без голяшки (окорок) замороженный" при молекулярно-генетическом исследовании методом полимеразной цепной реакции. Результаты исследований также подтвердили в ФГБУ "ВНИИЗЖ".

– Установлено, что инфицированная вирусом АЧС свиноводческая продукция данного предприятия была направлена на реализацию в Костромскую область, – добавили в ведомстве. – Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл не исключает, что опасная и заражённая вирусом АЧС свиноводческая продукция, выработанная в сентябре 2021 года, может находиться в обороте на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода.

В настоящий момент устанавливается, могла ли поступить инфицированная АЧС продукция в школы или детские сады региона.

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