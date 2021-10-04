Подземные работы по проекту «Чистое небо» в Нижнем Новгороде завершены на 95%

Подземные работы по проекту «Чистое небо» в Нижнем Новгороде выполнены на 95%. Перед рабочими была поставлена цель – убрать не используемые провода и перетяжки с 71 улицы города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Под землю убрали порядка 300 километров проводов. Это как расстояние от Нижнего Новгорода до Владимира или Костромы, - рассказал ведущий инженер отдела строительства подрядной организации Андрей Пыжиков.

В настоящее время специалисты переводят весь трафик с воздушных линий связи на подземные. Также параллельно ведется демонтаж проводов и опор на улицах Гоголя, Горького и Ковалихинской, площади Сенной и Похвалинском съезде. Однако работы по проекту «Чистое небо» было поручено ускорить.

- Думаю, что за ближайший месяц мы полностью завершим работы в части линий связи, - уточнил Андрей Пыжиков.

Среди плюсов реализации проекта «Чистое небо» можно отметить тот факт, что аварии на подземных линейно-кабельных сооружениях происходят реже (провода не оборвут упавшие деревья, столбы не снесут в ДТП). Кроме того, для компаний связи размещение кабеля под землей обходится дешевле.

Напомним, что в 2022 году наземные коммуникации будут переносить под землю на основных магистралях в разных районах Нижнего Новгорода.

- Остро стоит и вопрос о нелегальном размещении линий связи на системах наружного освещения, - отметил глава города Юрий Шалабаев. - Надо активизировать работу и в этом направлении.

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