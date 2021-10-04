Мужчина погиб при пожаре в частном доме Арзамасского района 4 октября

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Арзамасском районе Нижегородской области сегодня, 4 октября. Трагедия случилась в утренние часы. В ГУ МЧС России по региону поделились подробностями случившегося.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 09:17. Пожар произошёл в частном доме по адресу: улица Центральная, село Ветошкино, Арзамасский район. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия.

– В 09:34 пожар был локализован на площади 63 квадратных метра. На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, 1980 года рождения, – рассказали в МЧС. – Причина возгорания устанавливается.

Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

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