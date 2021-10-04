Неходячий пенсионер пять дней спал на улице в Нижнем Новгороде

Со слов самого мужчины, его на улицу Бульвара Мира привезли из больницы. Фото: ЧП НИЖНИЙ НОВГОРОД (ig: chp_nizhnynovgorod).

Неходячий пенсионер пять дней мёрз на улице в Нижнем Новгороде, пока в дело не вмешались сочувствующие местные жители. Мужчину лежачего на холодном асфальте и укутанного в тонкое одеяло обнаружили рядом с магазином «SPAR», находящимся в доме №7 на улице Бульвара Мира.

- Скорая не забирает, полиция тоже. Очень адекватный, вид не запойный. Со слов самого мужчины, его сюда привезли из больницы и оставили. Идти ему некуда, - написали в социальных сетях очевидцы. - Сказал, что его обещали пристроить в какой-то центр, но никто не приезжает.

Всё то время, пока пенсионер провел на холоде, неравнодушные люди покупали ему еду и пытались найти решение данной проблемы, ведь скоро зима и мужчина мог просто замёрзнуть.

Искать помощи горожане решили в Интернете, где история тут же вызвала огромный резонанс.

- Надеюсь, жив, сегодня утром была такая же картина, - рассказала нижегородка Екатерина Чернова.

- Какие жестокие люди! Как можно было оставить пожилого человека, вот так, на улице? Как страшно в старости оказаться в подобной ситуации, - ужаснулась другая местная жительница Анна Трофимова.

Тем временем на клич о помощи отозвался министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и сообщил, что по указанному адресу уже выехала социальная группа.

Правда, спустя час за мужчиной так никто и не приехал, такой информацией поделился один из местных жителей, который в настоящее время находится рядом с пенсионером.

- Социальная служба – это не скорая помощь. Приедут в ближайшее время, - уточнил на такое заявление Давид Мелик-Гусейнов.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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