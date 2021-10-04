Нижегородцев, довольных жизнью своей семьи, стало больше

Число нижегородцев, довольных жизнью своей семьи, увеличилось к октябрю 2021 года: как отметили в Институте проблем социального управления (ИПСУ), теперь это число составляет 42,1%. Большее количество довольных жизнью жителей Нижнего Новгорода зафиксировали только в мае 2021 года.

— При этом меньше стало тех, кого жизнь не устраивает полностью, и тех, кто не удовлетворён лишь частично. Каждый десятый — 10,6% — заявил, что его полностью устраивает жизнь его семьи, — добавили в ИПСУ.

А также специалисты ведомства отметили, что в оценке перспектив наблюдается аналогичная картина:

— Практически каждый третий (32,5%) смотрит в будущее спокойно и без иллюзий, а 10,6% — с уверенностью и оптимизмом. Доля безнадёжно отчаявшихся держится на одном уровне вот уже полгода (20,0% — в марте, 19,8% — в сентябре), а количество неуверенных в своём будущем граждан снижается на протяжении двух месяцев.

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