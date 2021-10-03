Нижегородка вышла в финал Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 2021». Об этом сообщают сами организаторы конкурса.

Так, среди победителей была Ольга Темирова-Скороходова - педагог-психолог МДОУ Детский сад комбинированного вида №7 «Золотая рыбка» города Выкса Нижегородской области.

В конкурсе поучаствовали представители всех регионов России – всего было 85 человек. Торжественная церемония открытия конкурса прошла во вторник, 28 сентября.

- Я пришла к выводу, что профессия педагога-психолога – это творчество и постоянный поиск. Поиск методов помощи жителям этого «особого, удивительного мира» преодолевать трудности, раскрывать свои возможности, покорять новые вершины. А педагог-психолог в нем – это окно, в которое можно заглянуть, это дверь, в которую можно постучаться, и это лестница, с помощью которой можно подняться, – поделилась Ольга Темирова-Скороходова.

Окончательно победителя объявят накануне праздника «День учителя», 4 октября.

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