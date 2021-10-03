В Нижегородской области выявлен новый рекордный случай коронавируса за сутки

По данным на 3 октября 2021 года, за последние сутки было выявлено 588 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе – это новое рекордное число заболевших COVID-19 за сутки в регионе. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии 171 404 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 418 человек.

Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 156 506 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 704, а за последние сутки двадцать девять человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 294 новых случаев), Санкт-Петербург (2 463 новых случаев) и Московская область (1 646 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.