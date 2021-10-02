Водитель «Лады» погиб, улетев в кювет на трассе в Дивеевском районе вечером 1 октября

Легковушка превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Дивеевском районе. Там отечественная легковушка улетела в кювет и перевернулась, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 21:25 на 54 км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. Водитель «Лады» четырнадцатой модели не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и перевернулась, - рассказали в ведомстве.

В результате машина превратилась в груду металла. Водитель погиб, а вот двум его пассажирам – мужчинам 24 и 34 лет чудом удалось выжить. Они были доставлены в больницу, один из них вскоре был отпущен домой.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.